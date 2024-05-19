Bild: минобороны ФРГ попросило у правительства еще 3,8 млрд евро для Украины
Минобороны ФРГ обратилось в федеральное правительство для выделения дополнительных 3,8 млрд евро для Украины, пишет Bild.
«Согласно информации Bild, ведомство [министра обороны Германии Бориса] Писториуса сообщило о дополнительных потребностях в размере 3,8 млрд евро в помощь Украине на текущий финансовый год», – сообщило издание.
Писториус встретился по данному вопросу с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 мая, а 16 мая – с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос о выделении дополнительных средств должен быть представлен парламенту на утверждение в июне.
По данным издания, в минфине ФРГ одобряют запрос. «Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставлять больше оружия в этом году. Если консенсус будет достигнут в правительстве, мы найдем способы в текущем финансовом году», – приводит Bild обсуждения из министерских кругов.
В этом году Германия предоставит Украине военной помощи на 7,1 млрд евро. Эта сумма предназначена для оплаты военных товаров и оружия, которое бундесвер передал Киеву. Однако из этих средств осталось только 300 млн евро на покупку нового оружия и боеприпасов, пишет издание.
По данным Bild, в следующем году Писториус может запросить для помощи Украине «рекордную сумму в 15 млрд евро».
В январе правительство Германии сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Такое решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.