AP: ВСУ перестали использовать танки Abrams из-за атак российских дронов
ВСУ приостановили использование танков Abrams, предоставленных США, из-за их уязвимости перед российскими дронами. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным агентства, применение танков в зоне боевых действий осложнилось из-за использования российскими войсками дронов-разведчиков и дронов-охотников, которые способны быстро обнаружить технику ВСУ. AP отмечает, что Украина уже потеряла пять танков Abrams из поставленных ей 31.
США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams в январе 2023 г. В сентябре The New York Times сообщила, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины.
В феврале 2024 г. Abrams были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Тогда же сообщалось об уничтожении первого американского танка. На заседании коллегии Минобороны России 23 апреля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в общей сложности с начала 2024 г. были уничтожены четыре танка Abrams.