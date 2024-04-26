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AP: ВСУ перестали использовать танки Abrams из-за атак российских дронов

Ведомости

ВСУ приостановили использование танков Abrams, предоставленных США, из-за их уязвимости перед российскими дронами. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным агентства, применение танков в зоне боевых действий осложнилось из-за использования российскими войсками дронов-разведчиков и дронов-охотников, которые способны быстро обнаружить технику ВСУ. AP отмечает, что Украина уже потеряла пять танков Abrams из поставленных ей 31.

США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams в январе 2023 г. В сентябре The New York Times сообщила, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины.

В феврале 2024 г. Abrams были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Тогда же сообщалось об уничтожении первого американского танка. На заседании коллегии Минобороны России 23 апреля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в общей сложности с начала 2024 г. были уничтожены четыре танка Abrams.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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