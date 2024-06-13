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Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности

Ведомости

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщает Reuters.

Договор был заключен на полях саммита «большой семерки» (G7). Агентство отмечает, что, согласно тексту соглашения, оно может стать «мостом» на пути к возможному вступлению Украины в НАТО. Документ направлен на «укрепление обороны Украины».

В договоре отмечено, что при вооруженном нападении на Украину или его угрозе высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов для консультации «относительно ответа» и определения дополнительных потребностей в обороне.

«Соединенные Штаты намерены предоставлять на длительный срок технику, обучение и консультации, материально-техническое обеспечение, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную и иную поддержку для развития украинских сил безопасности», – говорится в соглашении.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 г. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер говорил, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.

4 апреля 2024 г. госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции подтвердил, что Украина станет членом НАТО. При этом 4 июня президент США Джо Байден заявлял, что для установления мира Украине необязательно быть членом Североатлантического альянса.

7 июня глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что включение Украины в состав НАТО может привести к конфликту с Россией. «Украина находится в состоянии военного конфликта. Если принять Украину в альянс сейчас, то это может привести к войне с Россией», – сказал Бауэр в интервью The Washington Post.

13 июня стало известно о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Японией. По словам Зеленского, Япония предоставит Украине $4,5 млрд в 2024 г. и будет поддерживать на протяжении всего срока действия соглашения – 10 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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