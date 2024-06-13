Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщает Reuters.
Договор был заключен на полях саммита «большой семерки» (G7). Агентство отмечает, что, согласно тексту соглашения, оно может стать «мостом» на пути к возможному вступлению Украины в НАТО. Документ направлен на «укрепление обороны Украины».
В договоре отмечено, что при вооруженном нападении на Украину или его угрозе высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов для консультации «относительно ответа» и определения дополнительных потребностей в обороне.
«Соединенные Штаты намерены предоставлять на длительный срок технику, обучение и консультации, материально-техническое обеспечение, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную и иную поддержку для развития украинских сил безопасности», – говорится в соглашении.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 г. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер говорил, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.
4 апреля 2024 г. госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции подтвердил, что Украина станет членом НАТО. При этом 4 июня президент США Джо Байден заявлял, что для установления мира Украине необязательно быть членом Североатлантического альянса.
7 июня глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что включение Украины в состав НАТО может привести к конфликту с Россией. «Украина находится в состоянии военного конфликта. Если принять Украину в альянс сейчас, то это может привести к войне с Россией», – сказал Бауэр в интервью The Washington Post.
13 июня стало известно о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Японией. По словам Зеленского, Япония предоставит Украине $4,5 млрд в 2024 г. и будет поддерживать на протяжении всего срока действия соглашения – 10 лет.