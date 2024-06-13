Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности

7 июня глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что включение Украины в состав НАТО может привести к конфликту с Россией. «Украина находится в состоянии военного конфликта. Если принять Украину в альянс сейчас, то это может привести к войне с Россией», – сказал Бауэр в интервью The Washington Post.