Байден допустил, что Украина после окончания конфликта не войдет в НАТО
Конечной целью на Украине является установление мира, при этом страна не обязательно будет являться членом НАТО, но Соединенные Штаты продолжат ее поддерживать. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time.
«Мир – это гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину. Вот на что похож мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», – ответил Байден на вопрос, какова конечная цель на Украине и как должно выглядеть перемирие.
Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г. Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники 5 апреля этого года сообщила, что против принятия Украины выступают США и Германия. Это связано с их опасением вовлечения НАТО в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.», писала NYT.
8 апреля постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит заявила, что для вступления Украины в альянс необходимо выполнение двух условий: согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране. В тот же день представитель госдепартамента США Мэтью Миллер также подтвердил, что Украину могут принять в НАТО только после окончания боевых действий.