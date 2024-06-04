Байден допустил, что Украина после окончания конфликта не войдет в НАТО

«Мир – это гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину. Вот на что похож мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», – ответил Байден на вопрос, какова конечная цель на Украине и как должно выглядеть перемирие.