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Байден допустил, что Украина после окончания конфликта не войдет в НАТО

Ведомости

Конечной целью на Украине является установление мира, при этом страна не обязательно будет являться членом НАТО, но Соединенные Штаты продолжат ее поддерживать. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time.

«Мир – это гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину. Вот на что похож мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», – ответил Байден на вопрос, какова конечная цель на Украине и как должно выглядеть перемирие.

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г. Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники 5 апреля этого года сообщила, что против принятия Украины выступают США и Германия. Это связано с их опасением вовлечения НАТО в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.», писала NYT.

8 апреля постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит заявила, что для вступления Украины в альянс необходимо выполнение двух условий: согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране. В тот же день представитель госдепартамента США Мэтью Миллер также подтвердил, что Украину могут принять в НАТО только после окончания боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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