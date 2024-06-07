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Бауэр: прием Украины в НАТО может привести к конфликту с Россией

Ведомости

Включение Украины в состав НАТО может привести к конфликту с Россией, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post.

«Украина находится в состоянии военного конфликта. Если принять Украину в альянс сейчас, то это может привести к войне с Россией», – сказал он.

Бауэр добавил, что Киев понимает это и в связи с этим четкие сроки включения Украины в состав НАТО не установлены.

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер говорил, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.

4 апреля 2024 г. госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции подтвердил, что Украина станет членом НАТО. В свою очередь президент США Джо Байден 4 июня заявил, что Украине необязательно быть членом НАТО для установления мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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