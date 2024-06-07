Бауэр: прием Украины в НАТО может привести к конфликту с Россией
Включение Украины в состав НАТО может привести к конфликту с Россией, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post.
«Украина находится в состоянии военного конфликта. Если принять Украину в альянс сейчас, то это может привести к войне с Россией», – сказал он.
Бауэр добавил, что Киев понимает это и в связи с этим четкие сроки включения Украины в состав НАТО не установлены.
Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 г. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер говорил, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.
4 апреля 2024 г. госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции подтвердил, что Украина станет членом НАТО. В свою очередь президент США Джо Байден 4 июня заявил, что Украине необязательно быть членом НАТО для установления мира.