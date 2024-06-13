Зеленский заявил о подписании соглашения о безопасности с Японией

5 июня президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил об отсутствии в настоящее время условий для продолжения диалога между РФ и Японией по мирному договору. По его словам, для этого нужно создать условия, «прежде всего, с японской стороны». Путин отметил, что Токио заявляет о намерении добиться стратегического поражения России.