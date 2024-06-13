Зеленский заявил о подписании соглашения о безопасности с Японией
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали соглашение о безопасности между двумя государствами. Украинский лидер сообщил об этом на своей странице в соцсети X.
Зеленский отметил, что Япония предоставит Украине $4,5 млрд в 2024 г. и будет поддерживать на протяжении всего срока действия соглашения – 10 лет. Речь о гуманитарной помощи, поддержке в сферах безопасности и обороны, сотрудничестве в технической и финансовой областях. Кроме того, планируются совместные усилия по выработке «формулы мира».
Договор также предусматривает санкции против России.
2 июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что с февраля 2022 г. Япония предоставила Украине помощь на $7 млрд.
5 июня президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил об отсутствии в настоящее время условий для продолжения диалога между РФ и Японией по мирному договору. По его словам, для этого нужно создать условия, «прежде всего, с японской стороны». Путин отметил, что Токио заявляет о намерении добиться стратегического поражения России.
На следующий день генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония считает неприемлемыми слова Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным, если Токио изменит позицию по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что подобная реакция достаточно ожидаема.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Япония утратила истинную независимость и принимает решения с учетом позиции США, поведение Токио несамостоятельно. Дипломат подчеркивала, что Москва не разрушала отношений с Токио. Япония ставила на первое место политические и исторические проблемы, что не давало раскрыться отношениям между двумя странами, в то время как Россия проявляла добрую волю.