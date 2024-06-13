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Зеленский заявил о подписании соглашения о безопасности с Японией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали соглашение о безопасности между двумя государствами. Украинский лидер сообщил об этом на своей странице в соцсети X.

Зеленский отметил, что Япония предоставит Украине $4,5 млрд в 2024 г. и будет поддерживать на протяжении всего срока действия соглашения – 10 лет. Речь о гуманитарной помощи, поддержке в сферах безопасности и обороны, сотрудничестве в технической и финансовой областях. Кроме того, планируются совместные усилия по выработке «формулы мира».

Договор также предусматривает санкции против России.

2 июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что с февраля 2022 г. Япония предоставила Украине помощь на $7 млрд.

5 июня президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил об отсутствии в настоящее время условий для продолжения диалога между РФ и Японией по мирному договору. По его словам, для этого нужно создать условия, «прежде всего, с японской стороны». Путин отметил, что Токио заявляет о намерении добиться стратегического поражения России.

На следующий день генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония считает неприемлемыми слова Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным, если Токио изменит позицию по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что подобная реакция достаточно ожидаема.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Япония утратила истинную независимость и принимает решения с учетом позиции США, поведение Токио несамостоятельно. Дипломат подчеркивала, что Москва не разрушала отношений с Токио. Япония ставила на первое место политические и исторические проблемы, что не давало раскрыться отношениям между двумя странами, в то время как Россия проявляла добрую волю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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