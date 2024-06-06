МИД РФ: Япония утратила истинный суверенитет и независимость
Поведение Токио отличается несамостоятельностью, Япония утратила истинную независимость и принимает решения с учетом позиции США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет и не имеет возможности, а теперь уже и права с точки зрения своего куратора в Вашингтоне принимать национально ориентированные решения», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Захаровой, Москва не разрушала отношения с Токио. Россия проявляла добрую волю, в то время как Япония ставила на первое место политические и исторические проблемы, что не давало раскрыться отношениям между двумя странами.
5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что на данный момент условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору нет. По словам главы государства, необходимо прежде всего добиться условий с японской стороны, которая хочет стратегического поражения Москвы.
6 июня генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио считает неприемлемыми утверждения Путина о том, что диалог между странами возможен после изменения позиции Японии по Украине. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ответ Токио, сообщив, что подобная реакция достаточно ожидаема.