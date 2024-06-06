МИД РФ: Япония утратила истинный суверенитет и независимость

«Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет и не имеет возможности, а теперь уже и права с точки зрения своего куратора в Вашингтоне принимать национально ориентированные решения», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).