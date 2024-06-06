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МИД РФ: Япония утратила истинный суверенитет и независимость

Ведомости

Поведение Токио отличается несамостоятельностью, Япония утратила истинную независимость и принимает решения с учетом позиции США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет и не имеет возможности, а теперь уже и права с точки зрения своего куратора в Вашингтоне принимать национально ориентированные решения», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Захаровой, Москва не разрушала отношения с Токио. Россия проявляла добрую волю, в то время как Япония ставила на первое место политические и исторические проблемы, что не давало раскрыться отношениям между двумя странами.

5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что на данный момент условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору нет. По словам главы государства, необходимо прежде всего добиться условий с японской стороны, которая хочет стратегического поражения Москвы.

6 июня генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио считает неприемлемыми утверждения Путина о том, что диалог между странами возможен после изменения позиции Японии по Украине. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ответ Токио, сообщив, что подобная реакция достаточно ожидаема.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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