Кремль: реакция Японии на заявление Путина об условиях диалога ожидаема

5 июня на встрече с главами мировых информационных агентств Путин, отвечая на вопрос исполнительного директора Kyodo News Тосимицу Саваи, заявил, что условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору сейчас нет. По его словам, для этого нужно создать условия, «прежде всего, с японской стороны». Путин обратил внимание, что Токио заявляет о намерении добиться стратегического поражения России.