Кремль: реакция Японии на заявление Путина об условиях диалога ожидаема
Негативная реакция японского правительства на слова президента РФ Владимира Путина об условиях восстановления диалога достаточно ожидаема. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Достаточно ожидаемая. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она озвучена главой государства. Больше к этому добавить нечего», – сказал представитель Кремля.
5 июня на встрече с главами мировых информационных агентств Путин, отвечая на вопрос исполнительного директора Kyodo News Тосимицу Саваи, заявил, что условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору сейчас нет. По его словам, для этого нужно создать условия, «прежде всего, с японской стороны». Путин обратил внимание, что Токио заявляет о намерении добиться стратегического поражения России.
6 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония считает неприемлемыми слова Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.