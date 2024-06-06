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Токио счел неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Ведомости

Япония считает неприемлемыми слова президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.

«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», – сказал он (цитата по ТАСС).

Хаяси отметил, что российско-японские отношения находятся «в очень непростой точке», но Токио по-прежнему привержен решению «проблемы северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключению мирного договора.

5 июня на встрече с главами мировых информационных агентств Путин, отвечая на вопрос исполнительного директора Kyodo News Тосимицу Саваи, заявил, что условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору сейчас нет. По его словам, для этого нужно создать условия, «прежде всего, с японской стороны». Путин обратил внимание, что Токио заявляет о намерении добиться стратегического поражения России.

«Вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному договору? Вы думаете, что мое гипотетическое желание посетить острова – это серьезнее, чем заявление правительства Японии о том, что нужно добиться стратегического поражения Российской Федерации?» – возмутился российский лидер.

В марте 2024 г. посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что российско-японским отношениям нанесен такой ущерб, от которого они уже не смогут оправиться полностью. В конце мая в МИДе исключили восстановление контактов с Токио в текущих условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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