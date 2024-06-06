Токио счел неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
Япония считает неприемлемыми слова президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.
«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», – сказал он (цитата по ТАСС).
Хаяси отметил, что российско-японские отношения находятся «в очень непростой точке», но Токио по-прежнему привержен решению «проблемы северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключению мирного договора.
5 июня на встрече с главами мировых информационных агентств Путин, отвечая на вопрос исполнительного директора Kyodo News Тосимицу Саваи, заявил, что условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору сейчас нет. По его словам, для этого нужно создать условия, «прежде всего, с японской стороны». Путин обратил внимание, что Токио заявляет о намерении добиться стратегического поражения России.
«Вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному договору? Вы думаете, что мое гипотетическое желание посетить острова – это серьезнее, чем заявление правительства Японии о том, что нужно добиться стратегического поражения Российской Федерации?» – возмутился российский лидер.