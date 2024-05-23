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В МИД РФ исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях

Ведомости

Россия не намерена выступать инициатором контактов с Японией в текущей ситуации. Об этом заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в интервью «РИА Новости».

«Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв – это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», – подчеркнула дипломат.

Воробьева отметила, что российско-японские отношения продолжают ухудшаться. В частности, в марте Токио принял новый пакет санкций. Она заявила, что возвращение к нормальному диалогу двух стран невозможно без реальных шагов правительства премьер-министра Фумио Кисиды по отказу от антироссийской политики.

В марте 2024 г. посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что российско-японским отношениям нанесен такой ущерб, от которого они уже не смогут оправиться полностью. Сложившуюся ситуацию он назвал «точкой невозврата». По его словам, отношения двух стран находятся «на самом низком уровне за весь послевоенный период» из-за шагов, предпринимаемых Токио.

Япония осудила проведение спецоперации России на Украине, а также присоединилась к многочисленным санкциями против РФ. В марте японский МИД заявил, что Токио не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Токио считает неприемлемым проведение выборов президента РФ в новых регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Отношения России и Японии также усложняются отсутствием заключенного мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Токио настаивает, что Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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