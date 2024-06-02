Умеров: Япония выделила Украине более $7 млрд помощи с 2022 года

Япония предоставила Украине помощь на $7 млрд с февраля 2022 г. Об этом заявил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с главой минобороны Японии Минору Кихарой в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.