Умеров: Япония выделила Украине более $7 млрд помощи с 2022 года
Япония предоставила Украине помощь на $7 млрд с февраля 2022 г. Об этом заявил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с главой минобороны Японии Минору Кихарой в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
По его словам, стороны обсудили разминирование территорий, предоставление оборудования для фортификационных сооружений и машин скорой помощи Украине. Умеров также выразил благодарность японской стороне за помощь в лечении и реабилитации украинских военнослужащих.
22 апреля генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Украине от Японии составляет $12,1 млрд.
20 марта исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий заявил, что Москва предупредила Токио о последствиях возможных поставок ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине.
В конце декабря прошлого года в Белом доме сообщили, что Токио передаст США ракеты для ЗРК Patriot. В посольстве Японии в Москве после встречи японского посла Акиры Муто с замглавы МИД России Андреем Руденко подчеркнули, что использование этих ракет на Украине не предусмотрено.