В кабмине Японии заявили о помощи Украине на сумму $12,1 млрд
Заявленная помощь Украине от Японии составляет $12,1 млрд. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции.
«До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму $12,1 млрд. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего с США и странами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине», – сказал Хаяси (цитата по «РИА Новости»).
5 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида в интервью телекомпании PBS сообщил, что страна собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В марте Кисида заявил об отсутствии перспектив для переговоров по мирному договору с Россией по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Он пояснил, что позиция Японии связана с ситуацией вокруг Украины.