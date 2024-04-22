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В кабмине Японии заявили о помощи Украине на сумму $12,1 млрд

Ведомости

Заявленная помощь Украине от Японии составляет $12,1 млрд. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции.

«До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму $12,1 млрд. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего с США и странами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине», – сказал Хаяси (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщает ТАСС, ранее официальная цифра заявленной помощи называлась в размере $7,6 млрд.

5 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида в интервью телекомпании PBS сообщил, что страна собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В марте Кисида заявил об отсутствии перспектив для переговоров по мирному договору с Россией по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Он пояснил, что позиция Японии связана с ситуацией вокруг Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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