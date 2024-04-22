В кабмине Японии заявили о помощи Украине на сумму $12,1 млрд

«До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму $12,1 млрд. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего с США и странами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине», – сказал Хаяси (цитата по «РИА Новости»).