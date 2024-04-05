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Япония углубит сотрудничество с США в оборонной сфере из-за роста влияния КНР

Ведомости

Япония собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал премьер-министр страны Фумио Кисида в интервью телекомпании PBS.

По его словам, Китай расширяет свои возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, а также укрепляет сотрудничество с Россией. Активность КНР в Южно-Китайском море возрастает и становится более интенсивной. Кисида заметил, что в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в этом регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны.

Премьер-министр Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Тайваньском проливе. Он отметил, что мир и стабильность вокруг Тайваня важны не только Японии, но и всему международному сообществу, и любая конфликтная ситуация должна быть урегулирована путем переговоров.

17 февраля МИД КНР по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что если США действительно заинтересованы в стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип «одного Китая».

Ван И подчеркнул, что участие США в отделении Тайваня от Китая может обернуться для Штатов «неприятными последствиями». Также он попросил отменить односторонние санкции в отношении китайских компаний и граждан и «не наносить ущерба законным правам Китая на развитие».

Пекин считает Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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