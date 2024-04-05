Япония углубит сотрудничество с США в оборонной сфере из-за роста влияния КНР
Япония собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал премьер-министр страны Фумио Кисида в интервью телекомпании PBS.
По его словам, Китай расширяет свои возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, а также укрепляет сотрудничество с Россией. Активность КНР в Южно-Китайском море возрастает и становится более интенсивной. Кисида заметил, что в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в этом регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны.
Премьер-министр Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Тайваньском проливе. Он отметил, что мир и стабильность вокруг Тайваня важны не только Японии, но и всему международному сообществу, и любая конфликтная ситуация должна быть урегулирована путем переговоров.
17 февраля МИД КНР по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что если США действительно заинтересованы в стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип «одного Китая».
Ван И подчеркнул, что участие США в отделении Тайваня от Китая может обернуться для Штатов «неприятными последствиями». Также он попросил отменить односторонние санкции в отношении китайских компаний и граждан и «не наносить ущерба законным правам Китая на развитие».
Пекин считает Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.