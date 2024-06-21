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Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине

Ведомости

Переговоры России и Украины могут пройти во время следующего мирного саммита в формате обсуждения зернового соглашения. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, его слова приводит издание «Зеркало недели».

«Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе», – сказал он.

Кулеба напомнил, что Украина вела переговоры с Турцией и ООН, после чего Турция и ООН проводили переговоры с Россией. Итоговое соглашение представляло собой документ, который подписали Турция, ООН и Украина, а также Турция, ООН и Россия.

Глава МИД Украины сообщил, что страна рассматривает проведение следующего саммита мира в одной из стран глобального Юга. По его словам, есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению, но он не стал уточнять, кто именно.

Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали 80 государств, 13 стран не поддержали его. Позже стало известно, что Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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