Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине
Переговоры России и Украины могут пройти во время следующего мирного саммита в формате обсуждения зернового соглашения. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, его слова приводит издание «Зеркало недели».
«Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе», – сказал он.
Кулеба напомнил, что Украина вела переговоры с Турцией и ООН, после чего Турция и ООН проводили переговоры с Россией. Итоговое соглашение представляло собой документ, который подписали Турция, ООН и Украина, а также Турция, ООН и Россия.
Глава МИД Украины сообщил, что страна рассматривает проведение следующего саммита мира в одной из стран глобального Юга. По его словам, есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению, но он не стал уточнять, кто именно.
Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали 80 государств, 13 стран не поддержали его. Позже стало известно, что Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.