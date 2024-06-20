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Посол Украины допустила участие Киева в китайском мирном саммите

Ведомости

Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием Киева и Москвы, если переговоры будут основываться на «правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве». Об этом заявила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, пишет South China Morning Post.

Украинский дипломат назвала недавно завершившийся мирный саммит в Швейцарии «успехом», несмотря на отсутствие многих азиатских стран, включая Китай, подчеркнув, что Пекин является важным игроком, который может помочь прекратить конфликт.

Зеленко также подчеркнула, что ее страна «не рассматривает и никогда не рассматривала Китай как своего противника», а наоборот, хочет видеть Пекин «своим другом», в ответ на вопрос о том, причастен ли Китай к усилению влияния России в Юго-Восточной Азии и не отпугивает ли это некоторые страны региона от участия в саммите.

Из 92 стран, приславших делегатов на двухдневный саммит в Швейцарии, только восемь были из Азии, включая Таиланд, Восточный Тимор, Сингапур, Индию, Индонезию, Японию, Филиппины и Южную Корею. Наблюдатели говорили, что саммит был задуман как «проукраинский, а не пророссийский».

В апреле министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева. Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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