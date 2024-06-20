Посол Украины допустила участие Киева в китайском мирном саммите
Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием Киева и Москвы, если переговоры будут основываться на «правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве». Об этом заявила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, пишет South China Morning Post.
Украинский дипломат назвала недавно завершившийся мирный саммит в Швейцарии «успехом», несмотря на отсутствие многих азиатских стран, включая Китай, подчеркнув, что Пекин является важным игроком, который может помочь прекратить конфликт.
Зеленко также подчеркнула, что ее страна «не рассматривает и никогда не рассматривала Китай как своего противника», а наоборот, хочет видеть Пекин «своим другом», в ответ на вопрос о том, причастен ли Китай к усилению влияния России в Юго-Восточной Азии и не отпугивает ли это некоторые страны региона от участия в саммите.
Из 92 стран, приславших делегатов на двухдневный саммит в Швейцарии, только восемь были из Азии, включая Таиланд, Восточный Тимор, Сингапур, Индию, Индонезию, Японию, Филиппины и Южную Корею. Наблюдатели говорили, что саммит был задуман как «проукраинский, а не пророссийский».
В апреле министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева. Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.