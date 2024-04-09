Китай выступил за проведение международной конференции по украинскому кризису
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева. Дипломат сообщил об этом на пресс-конференции, на которой он выступил вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Пресс-конференция состоялась по итогам переговоров глав МИД в Пекине.
Ван И выразил надежду на скорейшее прекращение огня в зоне конфликта.
«Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», – цитирует агентство главу китайского МИД.
По словам Ван И, Китай в украинском вопросе твердо следует принципам по урегулированию, предложенным председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2022 г. Речь об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, целей и принципов Устава ООН, серьезном отношении к законным интересам безопасности всех государств и поддержке всех усилий по мирному урегулированию кризиса.
Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.
Запад поддерживает «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в сентябре 2022 г. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Лавров ранее называл «формулу мира» иллюзорной. По его словам, в плане, предложенном Китаем, есть «здравые вещи», документ опирается на анализ причин происходящего и учитывает необходимость устранить первопричины кризиса. «Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка – в невыполнении Устава ООН», – говорил Лавров «Известиям».
Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине с 16 по 17 июня, в нем могут принять участие от 80 до 100 стран, передавал Bloomberg. Большую часть приглашенных стран могут составить государства глобального Юга. «Ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай, что будет иметь решающее значение для Швейцарии, чтобы сделать инициативу заслуживающей доверия», – говорилось в материале.