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Китай выступил за проведение международной конференции по украинскому кризису

Ведомости

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева. Дипломат сообщил об этом на пресс-конференции, на которой он выступил вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Пресс-конференция состоялась по итогам переговоров глав МИД в Пекине.

Ван И выразил надежду на скорейшее прекращение огня в зоне конфликта.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», – цитирует агентство главу китайского МИД.

По словам Ван И, Китай в украинском вопросе твердо следует принципам по урегулированию, предложенным председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2022 г. Речь об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, целей и принципов Устава ООН, серьезном отношении к законным интересам безопасности всех государств и поддержке всех усилий по мирному урегулированию кризиса.

Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. 

Запад поддерживает «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в сентябре 2022 г. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Лавров ранее называл «формулу мира» иллюзорной. По его словам, в плане, предложенном Китаем, есть «здравые вещи», документ опирается на анализ причин происходящего и учитывает необходимость устранить первопричины кризиса. «Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка – в невыполнении Устава ООН», – говорил Лавров «Известиям». 

Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине с 16 по 17 июня, в нем могут принять участие от 80 до 100 стран, передавал Bloomberg. Большую часть приглашенных стран могут составить государства глобального Юга. «Ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай, что будет иметь решающее значение для Швейцарии, чтобы сделать инициативу заслуживающей доверия», – говорилось в материале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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