В саммите по Украине в Швейцарии могут принять участие до 100 стран
Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине с 16 по 17 июня, в нем могут принять участие от 80 до 100 стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Большую часть приглашенных стран могут составить государства глобального Юга. «Ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай, что будет иметь решающее значение для Швейцарии, чтобы сделать инициативу заслуживающей доверия», – говорится в материале.
В феврале швейцарский президент Виола Амхерд сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине. Согласно заявлению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, цель конференции – утверждение украинской «формулы мира». Позже глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис в эфире телеканала SRF рассказал, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам.
13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что страна не примет участия в этой конференции, даже если поступит официальное приглашение.
Зеленский в ноябре 2022 г. представил на саммите G20 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Москва ранее заявляла о готовности к переговорам с Киевом. 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к диалогу, но не на основе «формулы мира» Зеленского. Он обратил внимание на одно из условий, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 г., и предупредил о последствиях этого для жителей Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.