В США рассказали о плане Трампа по прекращению конфликта на Украине
У экс-президента США Дональда Трампа есть тайный план, как остановить военные действия на Украине за 24 часа, передает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, план Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России. Источники утверждают, что бывший американский президент считает, что Киев и Москва «хотят сберечь лицо и ищут выход», а жители некоторых украинских регионов Украины не против стать частью РФ.
Спикер штаба Трампа Каролина Левитт, комментируя слова собеседников газеты, заявила, что любые спекуляции о плане экс-президента исходят от неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и будет происходить.
4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу об урегулировании украинского кризиса на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности, но для этого «не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом».
В ноябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Москва ранее заявляла о готовности к переговорам с Киевом. 29 марта Лавров также сообщил, что Россия готова к диалогу, но не на основе «формулы мира» Зеленского. Он обратил внимание на одно из условий, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 г., и предупредил о последствиях этого для жителей Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В феврале швейцарский президент Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине. Согласно заявлению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, цель конференции – утверждение украинской «формулы мира». Позже глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис в эфире телеканала SRF рассказал, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам.