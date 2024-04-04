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Лавров: патовая ситуация на Украине произошла не из-за России

Ведомости

Ситуация на Украине патовая, но она является таковой не из-за России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что Россия готова договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности, но для этого «не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом».

«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" – пусть об этом скажут. Ход не за нами», – указал Лавров.

В ноябре 2022 г. Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Москва ранее заявляла о готовности к переговорам с Киевом. 29 марта Лавров также сообщил, что Россия готова к диалогу, но не на основе «формулы мира» Зеленского. Он обратил внимание на одно из условий, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 г., и предупредил о последствиях этого для жителей Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

В феврале швейцарский президент Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине. Согласно заявлению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, цель конференции – утверждение украинской «формулы мира». Позже глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис в эфире телеканала SRF рассказал, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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