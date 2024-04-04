Лавров: патовая ситуация на Украине произошла не из-за России

Москва ранее заявляла о готовности к переговорам с Киевом. 29 марта Лавров также сообщил, что Россия готова к диалогу, но не на основе «формулы мира» Зеленского. Он обратил внимание на одно из условий, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 г., и предупредил о последствиях этого для жителей Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.