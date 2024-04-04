Лавров: патовая ситуация на Украине произошла не из-за России
Ситуация на Украине патовая, но она является таковой не из-за России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что Россия готова договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности, но для этого «не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом».
«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" – пусть об этом скажут. Ход не за нами», – указал Лавров.
В ноябре 2022 г. Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Москва ранее заявляла о готовности к переговорам с Киевом. 29 марта Лавров также сообщил, что Россия готова к диалогу, но не на основе «формулы мира» Зеленского. Он обратил внимание на одно из условий, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 г., и предупредил о последствиях этого для жителей Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
В феврале швейцарский президент Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине. Согласно заявлению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, цель конференции – утверждение украинской «формулы мира». Позже глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис в эфире телеканала SRF рассказал, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам.