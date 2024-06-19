Захарова опровергла заявление главы МИД Швейцарии о регулярных контактах

10 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн поддерживал регулярные контакты с Москвой – он связывался с РФ через свое посольство по вопросам подготовки конференции. Кассис добавил, что мирный процесс не может быть без России, а саммит по Украине, который прошел в Бюргенштоке, – первый его шаг. Глава швейцарского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти страны обсуждают с другими государствами, когда можно привлечь Россию к процессу урегулирования украинского конфликта.