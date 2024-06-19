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Захарова опровергла заявление главы МИД Швейцарии о регулярных контактах

Ведомости

Швейцария не поддерживала регулярные контакты с Россией по теме саммита по Украине в Бюргенштоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никаких «регулярных контактов» между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», – приводятся ее слова на официальном сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия не видит смысла обсуждать вопросы, которые не имеют никакого содержания и практического приложения к реальным условиям. Она добавила, что РФ уже давно не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону.

10 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн поддерживал регулярные контакты с Москвой – он связывался с РФ через свое посольство по вопросам подготовки конференции. Кассис добавил, что мирный процесс не может быть без России, а саммит по Украине, который прошел в Бюргенштоке, – первый его шаг. Глава швейцарского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти страны обсуждают с другими государствами, когда можно привлечь Россию к процессу урегулирования украинского конфликта.

Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали 80 государств, 13 стран не поддержали его. Позже стало известно, что Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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