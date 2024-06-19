Захарова опровергла заявление главы МИД Швейцарии о регулярных контактах
Швейцария не поддерживала регулярные контакты с Россией по теме саммита по Украине в Бюргенштоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никаких «регулярных контактов» между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», – приводятся ее слова на официальном сайте МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что Россия не видит смысла обсуждать вопросы, которые не имеют никакого содержания и практического приложения к реальным условиям. Она добавила, что РФ уже давно не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону.
10 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн поддерживал регулярные контакты с Москвой – он связывался с РФ через свое посольство по вопросам подготовки конференции. Кассис добавил, что мирный процесс не может быть без России, а саммит по Украине, который прошел в Бюргенштоке, – первый его шаг. Глава швейцарского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти страны обсуждают с другими государствами, когда можно привлечь Россию к процессу урегулирования украинского конфликта.
Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали 80 государств, 13 стран не поддержали его. Позже стало известно, что Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.