Швейцарский МИД не стал объяснять исчезновение Руанды из коммюнике по Украине

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. МИД Швейцарии пояснил, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации». Итоговую декларацию также не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.