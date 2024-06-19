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Швейцарский МИД не стал объяснять исчезновение Руанды из коммюнике по Украине

Ведомости

МИД Швейцарии не стал объяснять причину исчезновения подписи Руанды из совместного коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Пьер-Алена Эльчингера.

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», – заявил Эльчингер.

По словам Эльчингера, физической версии списка подписавших не существует – он размещен на сайте МИД Швейцарии рядом с текстом заявления по итогам конференции. К нему могут присоединиться страны, не участвовавшие в швейцарском саммите.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что итоговую декларацию конференции по Украине поддержала Антигуа и Барбуда. Это первая страна, которая не участвовала в саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. МИД Швейцарии пояснил, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации». Итоговую декларацию также не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.

В тексте коммюнике отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях, продовольственной безопасности. Пункт «формулы мира» Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. на конференции не обсуждался.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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