Швейцарский МИД не стал объяснять исчезновение Руанды из коммюнике по Украине
МИД Швейцарии не стал объяснять причину исчезновения подписи Руанды из совместного коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Пьер-Алена Эльчингера.
«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», – заявил Эльчингер.
По словам Эльчингера, физической версии списка подписавших не существует – он размещен на сайте МИД Швейцарии рядом с текстом заявления по итогам конференции. К нему могут присоединиться страны, не участвовавшие в швейцарском саммите.
19 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что итоговую декларацию конференции по Украине поддержала Антигуа и Барбуда. Это первая страна, которая не участвовала в саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. МИД Швейцарии пояснил, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации». Итоговую декларацию также не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.
В тексте коммюнике отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях, продовольственной безопасности. Пункт «формулы мира» Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. на конференции не обсуждался.