Антигуа и Барбуда поддержала итоговый документ украинского саммита в Швейцарии
Антигуа и Барбуда поддержала итоговую декларацию конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.
«Я благодарен Антигуа и Барбуде за то, что она присоединилась к коммюнике глобального саммита мира. Это первая страна, которая не участвовала в саммите, но затем присоединилась к итоговому документу», – уточнил президент Украины.
По его словам, это решение демонстрирует, что украинскую «формулу мира» разделяют от Европы до Карибского бассейна. Зеленский выразил уверенность, что коалиция поддерживающих Украину стран продолжит расти.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. В МИД Швейцарии пояснили, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации».
Итоговую декларацию также не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.
В тексте коммюнике отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях, продовольственной безопасности. Пункт «формулы мира» Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. на конференции не обсуждался.