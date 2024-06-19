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Антигуа и Барбуда поддержала итоговый документ украинского саммита в Швейцарии

Ведомости

Антигуа и Барбуда поддержала итоговую декларацию конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

«Я благодарен Антигуа и Барбуде за то, что она присоединилась к коммюнике глобального саммита мира. Это первая страна, которая не участвовала в саммите, но затем присоединилась к итоговому документу», – уточнил президент Украины.

По его словам, это решение демонстрирует, что украинскую «формулу мира» разделяют от Европы до Карибского бассейна. Зеленский выразил уверенность, что коалиция поддерживающих Украину стран продолжит расти.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. В МИД Швейцарии пояснили, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации».

Итоговую декларацию также не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.

В тексте коммюнике отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях, продовольственной безопасности. Пункт «формулы мира» Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. на конференции не обсуждался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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