Руанда исчезла из списка подписавших коммюнике по Украине
Руанда больше не числится в списке стран, подписавших итоговое коммюнике конференции по Украине, проходившей 15-16 июня в Швейцарии. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте швейцарского МИДа.
Еще 16 июня Руанда была в перечне. Причины отзыва подписи неизвестны. Таким образом, число стран, отказавшихся поддержать декларацию, увеличилось до 16.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи. В МИД Швейцарии пояснили, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации».
Помимо упомянутых стран, итоговую декларацию не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.
В тексте коммюнике отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях, продовольственной безопасности. Пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. на конференции не обсуждался.