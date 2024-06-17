Песков: результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю
Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписание итоговой декларации.
Он добавил, что президент России Владимир Путин остается открытым для серьезного диалога, на повестке дня сохраняется мирная инициатива, предложенная главой государства.
«Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что это не испортит отношения России с этими странами. Российская сторона примет их позицию во внимание и будет продолжать разъяснять им свою аргументацию. Песков заметил, что многие из государств подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных обсуждений без присутствия России.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 78 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Изначально Ирак и Иордания были включены в список стран, подписавших коммюнике. Позже швейцарский МИД опубликовал совместную декларацию, из которой СМИ сделали вывод, что две страны отозвали свои подписи.
В тексте документа отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС и портов на Азовском море под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. На конференции не обсуждали пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г.