Песков: результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 78 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Изначально Ирак и Иордания были включены в список стран, подписавших коммюнике. Позже швейцарский МИД опубликовал совместную декларацию, из которой СМИ сделали вывод, что две страны отозвали свои подписи.