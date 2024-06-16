Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии
Список стран, подписавших итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, сократился до 78, поскольку из него были исключены Иордания и Ирак, следует из материалов швейцарского министерства иностранных дел.
В настоящее время в списке тех, кто поддержал итоговое коммюнике, фигурируют 78 стран, включая саму Украину и частично признанное Косово, а также несколько европейских надгосударственных образований. В список вошли:
Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Болгария, Кабо-Верде, Канада, Чили, Коморские Острова, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Совет Европы, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Европейская комиссия, Европейский совет, Европейский парламент, Фиджи, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Косово, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Южная Корея, Румыния, Руанда, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, Испания, Суринам, Швеция, Швейцария, Восточный Тимор, Турция, Украина, Великобритания, США, Уругвай.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию конференции поддержали 78 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.
Участники саммита не обсуждали пункт президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г., следует из итогового коммюнике. В итоговую декларацию вошли пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. Также документом допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта» – без упоминания России. Многие участники саммита, включая саму Швейцарию, признали, что мирный диалог и выполнение пунктов коммюнике без участия России невозможны.
В преддверии конференции президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.