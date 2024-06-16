Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии

Участники саммита не обсуждали пункт президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г., следует из итогового коммюнике. В итоговую декларацию вошли пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. Также документом допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта» – без упоминания России. Многие участники саммита, включая саму Швейцарию, признали, что мирный диалог и выполнение пунктов коммюнике без участия России невозможны.