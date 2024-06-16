Индия не подписала коммюнике в Швейцарии из-за отсутствия России
МИД Индии объяснил отказ от подписания итоговой декларации саммита по Украине в Швейцарии отсутствием на нем России. Это следует из пресс-релиза индийского ведомства.
«Мы по-прежнему считаем, что такое решение требует искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта», – говорится в сообщении.
В МИДе заявили, что Индия продолжит сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы «внести свой вклад во все серьезные усилия по достижению скорейшего и прочного мира».
Итоговое коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, прошедшей с 15 по 16 июня, поддержали 80 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.
В текст документа входят пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. На конференции не обсуждали пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г.
В преддверии саммита 14 июня президент России Владимир Путин представил условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.