Зеленский назвал свои условия для начала переговоров с Россией

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. В саммите приняли участие делегации 92 стран и восемь организаций. Россию на саммит не пригласили. В преддверии конференции президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.