Зеленский назвал свои условия для начала переговоров с Россией
Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только если Москва будет уважать территориальную целостность страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирной конференции в Швейцарии.
По его словам, многие страны хотели бы привлечь российских представителей к нынешнему саммиту. Зеленский добавил, что присутствие России на следующем мирном саммите будет означать готовность прекратить боевые действия.
«Для нас важен результат», – отметил президент Украины.
Итоговую декларацию конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 92, участвовавших в форуме. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.
16 июня Reuters сообщил, что в черновом варианте коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами конфликта.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. В саммите приняли участие делегации 92 стран и восемь организаций. Россию на саммит не пригласили. В преддверии конференции президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.