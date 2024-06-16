На саммите по Украине не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

Итоговую декларацию конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 92, участвовавшей в форуме. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. 16 июня Reuters сообщил, что в черновом варианте коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами.