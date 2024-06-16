На саммите по Украине не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года
Страны –участницы саммита в Швейцарии не обсуждали пункт президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г., следует из итогового коммюнике.
В итоговую декларацию вошли пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты.
Прежний пункт «формулы мира» Зеленского о выводе российских войск и возврате к границам 1991 г. в декларации не указан. Вместе с тем документом допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта» – без упоминания России.
«Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон», – говорится в сообщении.
Итоговую декларацию конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 92, участвовавшей в форуме. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. 16 июня Reuters сообщил, что в черновом варианте коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. В саммите приняли участие делегации 92 стран и восемь организаций. Россию на мероприятие не пригласили. В преддверии конференции президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.