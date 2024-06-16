Итоговый документ украинского саммита в Швейцарии поддержали 80 стран из 92

Итоговый документ украинского саммита в Швейцарии поддержали 80 стран из 92Документ не подписали Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ
Итоговую декларацию конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 92, участвовавшей в форуме.
Декларацию поддержали Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.
Армения, Бразилия, Индия, Ватикан, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ документ не подписали, передает ТАСС.
16 июня Reuters сообщило, что в черновом варианте коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами.
В проекте коммюнике указаны три пункта по основам мира на Украине. Отмечается необходимость передачи Запорожской АЭС под контроль Киева, обеспечение ее доступа к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности. Также всех «военнопленных необходимо освободить путем полного обмена».
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.
В преддверии саммита президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.