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Reuters: участники украинского саммита признали, что нужно участие всех сторон

Ведомости

В черновом варианте коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами. Документ опубликовало агентство Reuters.

В проекте коммюнике указаны три пункта по основам мира на Украине. Отмечается необходимость передачи Запорожской АЭС под контроль Киева, обеспечение ее доступа к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности. Также всех «военнопленных необходимо освободить путем полного обмена», говорится в коммюнике. 

«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», – резюмировали участники. 

15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. В нем принимают участие делегации 92 стран и восемь организаций.

В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин назвал условия России для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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