Reuters: участники украинского саммита признали, что нужно участие всех сторон

В проекте коммюнике указаны три пункта по основам мира на Украине. Отмечается необходимость передачи Запорожской АЭС под контроль Киева, обеспечение ее доступа к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности. Также всех «военнопленных необходимо освободить путем полного обмена», говорится в коммюнике.