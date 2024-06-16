Reuters: участники украинского саммита признали, что нужно участие всех сторон
В черновом варианте коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами. Документ опубликовало агентство Reuters.
В проекте коммюнике указаны три пункта по основам мира на Украине. Отмечается необходимость передачи Запорожской АЭС под контроль Киева, обеспечение ее доступа к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности. Также всех «военнопленных необходимо освободить путем полного обмена», говорится в коммюнике.
«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», – резюмировали участники.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. В нем принимают участие делегации 92 стран и восемь организаций.
В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин назвал условия России для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.