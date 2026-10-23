Камбоджа выдала двух обвиняемых в мошенничестве россиян

По версии следствия, Мелентьева как индивидуальный предприниматель через турагентство в Нижнекамске в 2014 г. заключила с 21 клиентом договоры на туры более чем на 1,6 млн руб., но услуги не оказала. Также она взяла в долг 2,6 млн руб., не намереваясь возвращать. Скляров как руководитель коммерческой организации получал кредиты, предоставляя недостоверные сведения о залоге, и похитил более 6,5 млн руб.