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Камбоджа выдала двух обвиняемых в мошенничестве россиян

Инна Шульгина

Камбоджа экстрадировала в Россию обвиняемых в мошенничестве Елену Мелентьеву и Руслана Склярова. Оба скрылись от следствия, были заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, Мелентьева как индивидуальный предприниматель через турагентство в Нижнекамске в 2014 г. заключила с 21 клиентом договоры на туры более чем на 1,6 млн руб., но услуги не оказала. Также она взяла в долг 2,6 млн руб., не намереваясь возвращать. Скляров как руководитель коммерческой организации получал кредиты, предоставляя недостоверные сведения о залоге, и похитил более 6,5 млн руб.

Передача обвиняемых пройдет транзитом через Китай.

В середине октября Генпрокуратура сообщила, что ОАЭ выдадут России троих обвиняемых, объявленных в международный розыск. В РФ экстрадируют Алишера Хидоятова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, а также Андрея Каткова, обвиняемого в незаконных валютных операциях, отмывании денежных средств и подкупе свидетеля. Третьим экстрадированным стане Марат Саттаров, которому инкриминируют пособничество преднамеренному банкротству и уклонение от уплаты налогов.

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