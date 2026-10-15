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ОАЭ передали РФ троих объявленных в международный розыск обвиняемых

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по запросу Генпрокуратуры РФ выдадут России троих обвиняемых, объявленных в международный розыск. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В Россию экстрадируют Алишера Хидоятова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в августе 2022 г. он через посредника передал чиновникам 1,4 млн руб. за заключение мировых соглашений по арбитражным делам и договорам цессии на выгодных для компании условиях.

Также ОАЭ выдадут Андрея Каткова, обвиняемого в незаконных валютных операциях, отмывании денежных средств и подкупе свидетеля. По данным следствия, с сентября 2017 г. по март 2019 г. он перевел на счета зарубежной компании более 2,7 млрд руб. с использованием подложных документов. Кроме того, Катков вместе с другими участниками организованной группы, предположительно, легализовал не менее 111 млн руб.

Третьим экстрадируемым станет Марат Саттаров, обвиняемый в пособничестве преднамеренному банкротству и уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что в 2016–2017 гг. он занижал объемы добычи ресурсов компании, занимавшейся добычей и продажей нефтепродуктов. В результате налоговая задолженность превысила 270 млн руб.

Все трое были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. После задержания обвиняемых на территории ОАЭ Генпрокуратура России направила запросы об их выдаче. В сопровождении конвоя они будут доставлены в РФ.

8 октября стало известно, что ОАЭ экстрадируют в Россию Даниила Полещука, обвиняемого в хищении более 86 млн руб. у 464 покупателей автомобилей. 29 июля Эмираты одобрили экстрадицию в Россию Лусик Карапетян, обвиняемой в мошенничестве. По версии следствия, она участвовала в схеме с привлечением граждан к инвестированию в ставки и похитила 85 000 руб.

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