ОАЭ передали РФ троих объявленных в международный розыск обвиняемых

Также ОАЭ выдадут Андрея Каткова, обвиняемого в незаконных валютных операциях, отмывании денежных средств и подкупе свидетеля. По данным следствия, с сентября 2017 г. по март 2019 г. он перевел на счета зарубежной компании более 2,7 млрд руб. с использованием подложных документов. Кроме того, Катков вместе с другими участниками организованной группы, предположительно, легализовал не менее 111 млн руб.