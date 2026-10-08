ОАЭ экстрадируют в Россию обвиняемого в хищении 86 млн рублей

17 февраля ОАЭ выдали России двух разыскиваемых по делам о мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Одного из них обвиняют в хищении более 9,3 млн руб. из муниципального бюджета, вторую фигурантку – в незаконной банковской деятельности с доходом около 200 млн руб.