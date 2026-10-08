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ОАЭ экстрадируют в Россию обвиняемого в хищении 86 млн рублей

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты экстрадируют в Россию Даниила Полещука, обвиняемого в хищении более 86 млн руб. у 464 покупателей автомобилей. Решение принято по запросу Генпрокуратуры России, сообщила пресс-служба ведомства.

Полещук обвиняется в руководстве преступным сообществом, мошенничестве и покушении на мошенничество. По версии следствия, в 2017–2019 гг. он вместе с сообщниками предлагал клиентам автосалонов в Башкирии и Пермском крае автомобили по заниженной цене и на выгодных условиях кредитования.

После внесения предоплаты покупателям, как утверждает следствие, сообщали о невозможности продать машину по первоначальной цене и требовали приобрести ее дороже, угрожая штрафами или отказом вернуть деньги и переданные в счет сделки автомобили. Клиентам также выставляли счета за оборудование, которое фактически не устанавливалось.

Полещук скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После его задержания в ОАЭ Генпрокуратура направила запрос об экстрадиции. В Москву обвиняемого доставят в сопровождении сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России.

29 июля ОАЭ одобрили экстрадицию в Россию Лусик Карапетян, обвиняемой в мошенничестве. По версии следствия, она участвовала в схеме с привлечением граждан к инвестированию в ставки и похитила 85 000 руб.

17 февраля ОАЭ выдали России двух разыскиваемых по делам о мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Одного из них обвиняют в хищении более 9,3 млн руб. из муниципального бюджета, вторую фигурантку – в незаконной банковской деятельности с доходом около 200 млн руб.

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