ОАЭ выдала России двух разыскиваемых по делу о мошенничестве россиян

Один из фигурантов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере). По данным следствия, он похитил выделенные из муниципального бюджета средства будучи в должности гендиректора коммерческой организации. Сумма похищенного составляет свыше 9,3 млн руб.