ОАЭ выдала России двух разыскиваемых по делу о мошенничестве россиян
Один из фигурантов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере). По данным следствия, он похитил выделенные из муниципального бюджета средства будучи в должности гендиректора коммерческой организации. Сумма похищенного составляет свыше 9,3 млн руб.
Вторая преступница обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе группы (ст. 172 УК РФ). С 2019 по 2023 гг. злоумышленница оказывала банковские услуги без лицензии. Ее незаконный доход составил порядка 200 млн руб.
Как рассказала Волк, обвиняемых передали российской стороне при содействии представителя МВД РФ в ОАЭ, а также благодаря взаимодействию по каналам Интерпола.
ОАЭ не первый раз помогают России в поимке преступников. 8 февраля ФСБ России сообщила о задержании исполнителя покушения на генерала-лейтенанта Владимира Алексеева в ОАЭ. Его также выдали России.