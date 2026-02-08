Что известно об исполнителях покушения на генерала Владимира Алексеева

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как исполнитель заходит в подъезд. Там он выстрелил в Алексеева три раза. После он вышел из подъезда, бросил пистолет Макарова с глушителем в сугроб и выкинул сумку.