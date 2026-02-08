Что известно об исполнителях покушения на генерала Владимира Алексеева

Что известно об исполнителях покушения на генерала Владимира АлексееваСтрелявшего арестовали
Замоскворецкий суд Москвы 8 февраля арестовал Любомира Корбу 1960 года рождения, которого обвиняют в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. ФСБ России сообщила о задержании Корбы в ОАЭ, его выдали России.
Пособник Корбы, гражданин России Виктор Васин 1959 года рождения, задержан в Москве. Ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия, сообщил ТАСС.
Еще одна сообщница, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, причастная к организации нападения, ранее выехала на Украину.
Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как исполнитель заходит в подъезд. Там он выстрелил в Алексеева три раза. После он вышел из подъезда, бросил пистолет Макарова с глушителем в сугроб и выкинул сумку.
Позже Корба уехал на общественном транспорте. Как сообщает ТАСС, затем камеры зафиксировали его в аэропорту. Мужчина покинул Россию через несколько часов после преступления.
Корба приехал в Москву в конце декабря 2025 г. Он выполнял задание спецслужб Украины для совершения теракта, сообщил ТАСС. Корба – уроженец Тернопольской области Украины, сейчас у него российское гражданство.
После нападения генерала госпитализировали. Он перенес операции и пришел в сознание.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Расследование дела контролирует прокуратура Москвы. Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Корбу 7 февраля.
По делу назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.