Из ОАЭ экстрадировали россиянку по делу о мошенничестве со ставками
Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение об экстрадиции в Россию Лусик Карапетян, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ. Выдачу обвиняемой инициировала российская сторона.
По данным ведомства, женщину хотят привлечь к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. Карапетян действовала в составе организованной группы и похитила у граждан 85 000 руб. Следствие считает, что для привлечения потерпевших она использовала социальные сети, где публиковала фотографии и видеозаписи, демонстрирующие якобы высокий уровень финансового благополучия, а также размещала рекламу услуг по инвестированию с обещанием высокой доходности. В результате потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб.
В Генпрокуратуре отметили, что после того, как обвиняемая скрылась от органов предварительного расследования, суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. По поручению надзорного ведомства Карапетян была объявлена в международный розыск, а запрос о ее выдаче направили после задержания на территории ОАЭ.
27 июля газета Thai Post сообщила, что сотрудники иммиграционного бюро полиции Таиланда задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в руководстве крупной транснациональной организованной преступной группировкой (ОПГ). Россиянина задержали в провинции Пхукет. Как сообщает газета, он разыскивался по запросу об экстрадиции со стороны России.
19 февраля Таиланд депортировал гражданина РФ, обвиняемого в хищении более 3,2 млрд руб. бюджетных средств при выполнении госконтрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. Его передали полицейским РФ в аэропорту Бангкока.