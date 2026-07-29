Из ОАЭ экстрадировали россиянку по делу о мошенничестве со ставками

По данным ведомства, женщину хотят привлечь к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. Карапетян действовала в составе организованной группы и похитила у граждан 85 000 руб. Следствие считает, что для привлечения потерпевших она использовала социальные сети, где публиковала фотографии и видеозаписи, демонстрирующие якобы высокий уровень финансового благополучия, а также размещала рекламу услуг по инвестированию с обещанием высокой доходности. В результате потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб.