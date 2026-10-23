Оценка «недопустимое поведение» приведет к консилиуму с родителями

22 октября, отвечая на вопрос «Ведомостей», советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что для оценки за поведение должны быть выработаны прозрачные и объективные критерии, а также контроль за их соблюдением. Субъективный фактор отношения школьника с конкретным педагогом, завучем или директором не должен быть решающим в этом вопросе, отметила она. По словам Ямпольской, введение любой системы оценивания должно стимулировать ребенка, обеспечивать его гармоничное развитие и не приводить к «навешиванию ярлыков».