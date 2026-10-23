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Оценка «недопустимое поведение» приведет к консилиуму с родителями

Инна Шульгина

Оценка «недопустимое поведение» за четверть станет поводом для психолого-педагогического консилиума с родителями и индивидуальной профилактической работы с учеником. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо Минпросвещения.

В этом учебном году проходит апробация системы оценивания поведения учеников 2–8 классов. В каждом регионе выбрано не менее десяти школ. О каждом случае оценки «недопустимое поведение» уведомляется заместитель директора по воспитательной работе. Классный руководитель в трехдневный срок проводит беседу с родителями, а для ученика составляется план профилактической работы.

22 октября, отвечая на вопрос «Ведомостей», советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что для оценки за поведение должны быть выработаны прозрачные и объективные критерии, а также контроль за их соблюдением. Субъективный фактор отношения школьника с конкретным педагогом, завучем или директором не должен быть решающим в этом вопросе, отметила она. По словам Ямпольской, введение любой системы оценивания должно стимулировать ребенка, обеспечивать его гармоничное развитие и не приводить к «навешиванию ярлыков».

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