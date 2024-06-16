В Кремле считают, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина в связи с ухудшением военной обстановки для Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше она для украинцев будет ухудшаться. Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», – сказал он (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля указал, что Зеленский «не тот человек, с которым можно фиксировать письменные договоренности». Песков при этом отметил, что Путин не отвергает возможность переговоров, а на Украине есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны.
Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
В тот же день Украина и представители стран Запада оценили предложения Путина. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия «не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия президента России не являются мирным предложением. Зеленский назвал условия Путина по урегулированию конфликта «ультиматумом».