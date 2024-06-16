В Кремле считают, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина

«Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше она для украинцев будет ухудшаться. Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», – сказал он (цитата по ТАСС).