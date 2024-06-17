Ирак и Иорданию внесли в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке
Ирак и Иордания изначально попали в число подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива, передает «РИА Новости».
Он пояснил, что каждая делегация, участвующая в мероприятии, получает коммюнике. Если она не хочет его подписывать, то должна сообщить об этом принимающей стране, в данном случае – Швейцарии.
«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», – рассказал Клива.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию конференции поддержали 78 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Изначально Ирак и Иордания были включены в список стран, подписавших коммюнике. Позже швейцарский МИД опубликовал совместную декларацию, из которой СМИ сделали вывод, что две страны отозвали свои подписи.
В тексте документа отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС и портов на Азовском море под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. На конференции не обсуждали пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г.