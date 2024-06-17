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Ирак и Иорданию внесли в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке

Ведомости

Ирак и Иордания изначально попали в число подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива, передает «РИА Новости». 

Он пояснил, что каждая делегация, участвующая в мероприятии, получает коммюнике. Если она не хочет его подписывать, то должна сообщить об этом принимающей стране, в данном случае – Швейцарии.

«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», – рассказал Клива.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию конференции поддержали 78 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Изначально Ирак и Иордания были включены в список стран, подписавших коммюнике. Позже швейцарский МИД опубликовал совместную декларацию, из которой СМИ сделали вывод, что две страны отозвали свои подписи.

В тексте документа отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС и портов на Азовском море под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. На конференции не обсуждали пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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