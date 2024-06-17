Ирак и Иорданию внесли в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке

«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», – рассказал Клива.