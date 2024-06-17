Кулеба заявил, что Россию пригласят на вторую конференцию по Украине
Целью следующего саммита по Украине будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должны находиться обе стороны конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает издание «Страна».
«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона», – сказал он.
Кулеба добавил, что Киев «прекрасно понимает», что рано или поздно ему придется начать диалог с Москвой. Украинский министр добавил, что позиции Запада и глобального Юга относительно урегулирования конфликта различаются. По его словам, на конференции в Швейцарии страны глобального Юга говорили о «сложных компромиссах, на которые нужно пойти».
Конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла с 15 по 16 июня в Швейцарии. Итоговую декларацию саммита поддержали 78 из 92 стран. Согласно принятому коммюнике, допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта», включая Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи анонсировал второй саммит по Украине. В МИД Швейцарии отметили, что конференция может состоятся до ноябрьских выборов президента США, которые пройдут 5 ноября.
В преддверии конференции президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.
Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.