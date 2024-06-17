Кулеба заявил, что Россию пригласят на вторую конференцию по Украине

Кулеба добавил, что Киев «прекрасно понимает», что рано или поздно ему придется начать диалог с Москвой. Украинский министр добавил, что позиции Запада и глобального Юга относительно урегулирования конфликта различаются. По его словам, на конференции в Швейцарии страны глобального Юга говорили о «сложных компромиссах, на которые нужно пойти».