Второй саммит по Украине может пройти до выборов президента США
Следующая конференция по Украине может пройти до ноябрьских выборов президента США, сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо.
«Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию конференции поддержали 80 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи анонсировал второй саммит по Украине. Он заявил, что мероприятие состоится «через месяцы, а не через годы». Согласно принятому коммюнике, допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта», подразумевая Россию.