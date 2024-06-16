Второй саммит по Украине может пройти до выборов президента США

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи анонсировал второй саммит по Украине. Он заявил, что мероприятие состоится «через месяцы, а не через годы». Согласно принятому коммюнике, допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта», подразумевая Россию.