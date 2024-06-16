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Второй саммит по Украине может пройти до выборов президента США

Ведомости

Следующая конференция по Украине может пройти до ноябрьских выборов президента США, сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо.

«Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию конференции поддержали 80 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи анонсировал второй саммит по Украине. Он заявил, что мероприятие состоится «через месяцы, а не через годы». Согласно принятому коммюнике, допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта», подразумевая Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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