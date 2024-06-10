Кассис: Швейцария поддерживает контакты с Россией по конференции по Украине
Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией по мирной конференции в стране по Украине, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
По его словам, Швейцария связывалась с Россией через свое посольство в Москве по подготовке и ходу процесса конференции.
«Я ясно заявлял с самого начала: не может быть мирного процесса без России», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
Кассис добавил, что вопрос не в том, следует ли России участвовать в саммите, а в том, когда это произойдет. Конференция в Бюргенштоке рассматривается как первый шаг мирного процесса, после которого последует второй. В настоящий момент власти Швейцарии обсуждают его с другими странами, центральной темой является вопрос, в какой момент можно было бы привлечь Россию к процессу урегулирования конфликта.
10 июня агентство Reuters со ссылкой на правительство Швейцарии сообщило, что для участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 стран и организаций. Целью саммита будет совместное определение дорожной карты по вовлечению России и Украины в будущий мирный процесс.
8 июня посол Боливии в России Мария Луиза Рамос Урсагасте заявила, что Боливия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку такие вопросы должны решаться в присутствии всех сторон конфликта. 7 июня от участия в конференции отказались Мексика и Никарагуа.
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие.