Кассис: Швейцария поддерживает контакты с Россией по конференции по Украине

Кассис добавил, что вопрос не в том, следует ли России участвовать в саммите, а в том, когда это произойдет. Конференция в Бюргенштоке рассматривается как первый шаг мирного процесса, после которого последует второй. В настоящий момент власти Швейцарии обсуждают его с другими странами, центральной темой является вопрос, в какой момент можно было бы привлечь Россию к процессу урегулирования конфликта.