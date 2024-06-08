Боливия не будет принимать участие в конференции в Швейцарии

7 июня от участия в конференции в Швейцарии отказались Мексика и Никарагуа. В посольстве Мексики в РФ отметили, что страна выступает за мирное урегулирование, но ждет переговоров, в которых примут участие обе стороны конфликта. В МИД Никарагуа предстоящий саммит назвали «политическим фарсом», у которого нет цели найти путь к миру.