Боливия не будет принимать участие в конференции в Швейцарии
Боливия не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, такие вопросы должны решаться в присутствии всех сторон конфликта. Об этом ТАСС заявила посол Боливии в России Мария Луиза Рамос Урсагасте.
«Президент Луис Арсе Катакора дал указание, что наше правительство не будет участвовать ни в каких схемах, которые не учитывают подлинные интересы конфликтующих стран и, тем более, не анализируют глубинные корни кризиса», – сказала она.
Урсагасте подчеркнула, что конфликт должен обсуждаться в присутствии всех сторон, которые в нем задействованы. Она добавила, что Боливия отмечает стремление некоторых сил спровоцировать противостояния в различных регионах мира, а также их манипуляцию другими странами по чувствительным вопросам.
7 июня от участия в конференции в Швейцарии отказались Мексика и Никарагуа. В посольстве Мексики в РФ отметили, что страна выступает за мирное урегулирование, но ждет переговоров, в которых примут участие обе стороны конфликта. В МИД Никарагуа предстоящий саммит назвали «политическим фарсом», у которого нет цели найти путь к миру.