Какие аспекты международных отношений обсудили лидеры России, Зимбабве и Боливии

В заключительной части дискуссии важнейшим принципом и законом президент назвал гармонию. «Мы свою политику будем строить именно на этих основаниях – гармонично. И Россия, безусловно, будет частью этого многополярного, гармоничного мира. Естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейскую культуру, поскольку ее носителем является безусловно русский народ, но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации. В этом единстве наша сила», – сказал Путин.