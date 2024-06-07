Какие аспекты международных отношений обсудили лидеры России, Зимбабве и Боливии

Какие аспекты международных отношений обсудили лидеры России, Зимбабве и БоливииВ рамках ПМФЭ-2024 они затронули многополярность, Украину, ядерное оружие и европейские гены
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня президент России Владимир Путин, а также его иностранные гости – президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва – обсудили перспективы построения многополярного мира и другие актуальные вопросы мировой повестки. «Ведомости» собрали основные высказывания Путина и его коллег о международных отношениях и их ключевых проблемах.
Многополярность: колониализм и «гонка за суверенитет»
Между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета, заявил Путин. «Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами – правдами и неправдами – сохранить свою ускользающую роль гегемона», – пояснил он.
По мнению российского лидера, процесс формирования многополярного мира продолжается в условиях нарастающей конфликтности с США и их союзниками. На этом фоне Путин отметил растущую роль БРИКС как один из примеров современных альтернативных площадок международного взаимодействия.
«Такое стремление заинтересованных партнеров к развитию контактов с БРИКС на разных континентах мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать», – сказал Путин.
О важности перехода к многополярному миру заявили и присутствовавшие на пленарном заседании вместе с Путиным лидеры Боливии и Зимбабве. «Уверен, что мы все считаем, что сегодня мировой порядок переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности», – сказал Арсе.
Недопустимость однополярного мира в текущей глобальной политике подчеркнул и Мнангагва: «Реальность такова, что необходимо перераспределение власти между государствами», – сказал он.
По его мнению, старый глобальный порядок, который определялся «несколькими членами», привел к «постоянной маргинализации большинства из нас на глобальном Юге, и это более неприемлемо». «Мы никогда не будем согласны с этим в Зимбабве», – заверил Мнангагва.
По словам зимбабвийского лидера, продвижение и поощрение многополярного мира «имеет больший потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира». «Для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие, модернизацию и индустриализацию», – подчеркнул он.
Президент Боливии, в свою очередь, привел в пример модель развития Боливии как «альтернативу колониализму, основанному на долларе» «[Доллар] хочет, чтобы экономики от него зависели и подрывает многосторонность», – сказал Арсе. Он добавил, что при строительстве многополярного мира страны должны работать над ликвидацией неравенства.
Украина: переговоры, легитимность и границы конфликта
Далее Путин в ходе дискуссионной части пленарного заседания отвечал уже единолично на вопросы модератора. В 2024 г. им стал политолог научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заслуженный профессор этого вуза Сергей Караганов.
Первый вопрос Караганова к Путину был посвящен перспективам и возможным условиям потенциальных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Президент России отметил, что в случае начала дипломатического процесса нужно будет исходить из «реалий сегодняшнего дня», а также обсуждать не только сами условия прекращения конфликта, но и гарантии их соблюдения. «Мы, конечно, стремимся и добьемся победы», – заверил Путин.
Отвечая на этот вопрос, он также затронул тему легитимности нынешних украинских властей. Президент повторил ранее неоднократно высказанный им тезис, что исходя из актуального законодательства Украины, после 20 мая действующие органы исполнительной власти страны утратили легитимность. «Вот в уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти, и похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти [на Украине]», – сказал президент.
При этом он отметил, что переговоры «все равно можно вести». В этой части он вновь объяснил, что, в отличии от президентских полномочий Владимира Зеленского, по украинским законам возможно продлить полномочия парламента страны – Верховной рады.
Караганов также поинтересовался возможными поставками российских вооружений противникам стран, которые отправляют собственное оружие на Украину. Президент отметил, что пока такие поставки не производятся, но Россия оставляет за собой право это делать.
«Мы пока не поставляем, но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают на себе определенное давление, в том числе и военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют вооружения на Украину и призывают использовать против нас», – отметил президент.
5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент Путин заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, если «кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий» для ударов по России, то у России также есть право поставлять оружие такого же класса в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
Далее Путина спросили о возможности новой мобилизации. Глава государства отметил, что для этого нет никакой необходимости. В качестве аргумента он привел число рекрутированных контрактников за 2023 г.
«В прошлом году, без всякой мобилизации, добровольно, наши мужчины – наши люди настроены патриотично – пришли в военкомат и подписали контракты с вооруженными силами. И их было свыше 300 000 человек», – сказал президент. Путин добавил, что, по его данным, с начала 2024 г. контракт подписали 160 000 человек.
Ядерное оружие: порог применения и договоры
Далее Караганов затронул тему ядерной эскалации, которая могла бы сподвигнуть США и их союзников на переосмысление их действий на Украине. Сам политолог в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике» в июне 2023 г. допускал возможность понижения порога применения ядерного орудия и даже превентивного ядерного удара по какой-либо из восточноевропейских стран НАТО для победы в противостоянии на Украине.
Но президент в разговоре с Карагановым напомнил, что у России есть ядерная доктрина. «В ней все написано», – подчеркнул он. Применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Президент заявил, что на нынешнем этапе, не считает, что такой случай наступил. Но он отметил, что доктрина – «живой документ», и не исключил возможности ее изменения в определенных обстоятельствах.
Путин напомнил, что ранее Россия подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. «Но, если надо будет, мы проведем испытания, но пока необходимости такой тоже нет, поскольку наши информационные и компьютерные возможности позволяют все производить в сегодняшнем виде», – сказал президент.
Обсуждая вопрос ядерного оружия, Путин также усомнился в намерении США оказать помощь своим европейским союзникам по НАТО в случае обмена ядерными ударами с Россией. «Европейцы должны будут задуматься: если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет – я очень сомневаюсь», – сказал Путин.
При этом, президент выразил надежду, что до применения ядерного оружия дело не дойдет.
Идеология: поворот на Восток, европейские ценности и либералисты
Далее последовал вопрос Караганова об идеологии и ее необходимости для успешного государственного строительства.
«У нас была господствующая идеология – вы упомянули про период Советского Союза. Но наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала», – сказал Путин. Но он подчеркнул важность общей идеи. Таковой он назвал патриотизм.
Последний вопрос модератора касался перспектив сохранения «европейских генов» на пути к многополярному миру. Путин заявил, что элементы европейской культуры в связи с разворотом в сторону Востока и Азии не будут утрачены.
«Разворот происходит в мире в связи с ростом новых центров экономического развития. И мы начали эту работу задолго до трагических событий сегодняшнего дня на украинском направлении», – сказал президент.
Он отметил, что сознание людей в западной части Европы «отравляется сегодняшними глобальными либералистами, которые во главу угла ставят не интересы своих собственных народов и свой культурный код», а «оторванные от реальной действительности» идеи, связанные с глобальным либерализмом. В связи с этим президент отметил, что Россия становится по определению центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей.
В заключительной части дискуссии важнейшим принципом и законом президент назвал гармонию. «Мы свою политику будем строить именно на этих основаниях – гармонично. И Россия, безусловно, будет частью этого многополярного, гармоничного мира. Естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейскую культуру, поскольку ее носителем является безусловно русский народ, но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации. В этом единстве наша сила», – сказал Путин.