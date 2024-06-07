Какие меры поддержки населения и бизнеса Путин анонсировал на ПМЭФ-2024

Какие меры поддержки населения и бизнеса Путин анонсировал на ПМЭФ-2024Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, а деприватизацию ограничат законом
По данным Всемирного банка, Россия уже заняла четвертое место по объему ВВП по паритету покупательной способности, но чтобы удерживать лидерские позиции, нужна постоянная работа, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2024. Важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу, считает глава государства. Это требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета. Необходимо также нарастить производственные мощности и повысить конкурентоспособность отечественных товаров – причем как за пределами России, так и на внутреннем рынке, заявил Путин. Президент анонсировал ряд важных законодательных изменений, которые должны приблизить страну к достижению этих целей.
Индексация выплат работающим пенсионерам
В условиях дефицита кадров экономике нужны не только молодые работники, но и опытные специалисты, поэтому власти должны поддержать пенсионеров, которые продолжают работать, считает Путин. В связи с этим президент предложил возобновить индексацию пенсий работающим гражданам начиная с 1 февраля 2025 г. «Их знания, навыки, компетенции – важный ресурс для экономики и социальной сферы», – заявил президент.
Из-за финансовых и бюджетных ограничений последние годы индексация выплат работающим пенсионерам не проводилась, напомнил Путин. «За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел, и сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», – сказал президент. Он попросил партию «Единая Россия» вместе с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его уже в весеннюю сессию.
Ежегодное повышение пенсий для работающих граждан в России отменили с 2016 г. Когда работник решает завершить трудовую карьеру, пенсия с учетом всех пропущенных индексаций начисляется начиная с 1 числа месяца, следующего после увольнения. Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам происходит каждый год 1 января. С 1 января 2024 г. пенсии были повышены на 7,5% – в результате средний размер пенсии по старости увеличился на 1631 руб. и составил 23 449 руб.
Привязка МРОТ к медианной зарплате
Меры экономической и социальной политики должны быть не только эффективными, но и справедливыми, заявил Путин. Власти страны должны работать на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей. Это прямо повлияет на качество жизни граждан и поспособствует росту экономики, увеличив внутренний спрос и емкость национального рынка, ожидает президент. Один из главных инструментов для решения этих задач – опережающий рост зарплат.
Путин предложил изменить механизм индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ), привязав ее к общему росту зарплат в экономике. С 2025 г. МРОТ составит 48% медианной зарплаты, рассказал президент. Таким образом, он прибавит 15% и превысит 22 000 руб. в месяц. «Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 г. МРОТ составлял не менее 35 000 руб. в месяц», – анонсировал Путин.
В 2023 г. реальный размер средней заработной платы вырос в стране на 7,8%, сообщал Росстат в феврале. По последним данным, среднемесячная номинальная зарплата по итогам года составила 74 854 руб. Данных по медианной зарплате за 2023 г. еще нет: в 2022 г. она составляла 40 368 руб., следует из данных Росстата.
С 2021 г. МРОТ в России составлял 42% от медианной зарплаты. В 2023-2024 гг. из-за высокой инфляции на фоне санкций правительство временно установило другую методику: показатель рассчитывался исходя из темпов роста прожиточного минимума к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта. В июле прошлого года Минтруд внес в правительство законопроект, где предложил вновь привязать МРОТ к медианной зарплате с соотношением в 48%.
Увеличение срока софинансирования добровольных накоплений
Запущенная с начала года программа поддержки добровольных накоплений пока отстает от целевых показателей, отметил президент. Для ее донастройки необходимо увеличить срок софинансирования сбережений граждан минимум до 10 лет. Одновременно Путин поручил правительству и ЦБ продумать механизм, при котором работодатели также смогли бы подключиться к софинансированию сбережений сотрудников. «Сейчас – с учётом дефицита рабочей силы – это будет уместно и даже пойдёт на пользу самим предприятиям, будет задерживать работников у себя», – добавил он. .
Сегодня программа предполагает минимальный срок участия в 15 лет, в течение которых граждане совершают взносы для формирования накоплений. Воспользоваться деньгами можно и до его завершения, по достижении пенсионного возраста. В первые три года государство осуществляет софинансирование накоплений, максимальный размер которого составляет 36 000 руб. в год. Участие в программе также предполагает возможность налогового вычета в сумме до 52 000 руб. при уплате взносов от 400 000 руб. в год. Правительство планирует привлечь к ней 2 млн человек с общей суммой накоплений до 300 млрд руб., говорил в 2023 г. министр финансов Антон Силуанов.
Законодательное ограничение деприватизации
Пересмотр итогов приватизации должен иметь некоторые «ограничительные линии» в том числе на законодательном уровне, считает Путин. Он отметил, что результаты экономически необоснованных, но легальных процедур должны остаться неизменными.
«Прокуратура занимается только вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества. Но здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии, и мы об этом с представителями бизнеса говорим. Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне указа президента, постановления правительства, а на уровне закона», – заявил он в ходе своего выступления.
Тему деприватизации активно обсуждали и другие участники ПМЭФа, писали «Ведомости» 7 июня. Социальные институты в России не соответствуют тем задачам, которые ставят экономические власти, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Среди пострадавших от изъятия активов – «Макфа» и Соликамский магниевый завод, напомнил он. В случае со вторым предприятием акции миноритариев торговались на Мосбирже, а гражданское законодательство напрямую запрещает истребование у добросовестного приобретателя бумаг, приобретенных на организованных торгах, отметил Макаров. Его позицию поддержали и другие участники дискуссии, среди которых Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее решить проблему массового изъятия активов в государственную собственность просил РСПП. Глава Союза Александр Шохин сообщал в феврале о подготовке поправок, направленных на защиту собственности добросовестных приобретателей. О предложении РСПП смягчить ответственность за нарушение положений 57-ФЗ, регулирующего иностранные инвестиции в стратегические предприятия, «Ведомости» писали 11 апреля.
Снижение доли импорта и наращивание несырьевого экспорта
Доля импорта в РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей, продолжил президент. Этому будет способствовать укрепление финансового, технологического, кадрового суверенитета, а также наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции. Такую цель Путин озвучил впервые в ходе выступления с посланием к Федеральному Собранию. «В 1999 г. доля импорта у нас достигла 26% ВВП, почти на 30% все завозили из-за границы. В прошлом году она составила уже 19% ВВП, или 32 трлн руб. А в период до 2030 г. нужно выйти на уровень не более 17% ВВП», – сказал тогда президент.
Одновременно доля несырьевого экспорта должна вырасти на две трети, отметил он. «Речь не просто об увеличении экспортных поставок в тоннах, кубометрах, единицах готовой продукции, а о товарах высоких переделов. И не только о выходе российских компаний на новые глобальные рынки», – сказал Путин. Россия готова предложить другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, «включая полное обеспечение жизненного цикла товаров и услуг», заявил он.
Россия нарастила стоимостный объем импорта по итогам 2023 г., следует из данных статистики на сайте ФТС. В прошлом году в страну было импортировано товаров на общую сумму 285 $млрд, в то время как годом ранее сумма составляла 255 $млрд.