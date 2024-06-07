Какие меры поддержки населения и бизнеса Путин анонсировал на ПМЭФ-2024

Сегодня программа предполагает минимальный срок участия в 15 лет, в течение которых граждане совершают взносы для формирования накоплений. Воспользоваться деньгами можно и до его завершения, по достижении пенсионного возраста. В первые три года государство осуществляет софинансирование накоплений, максимальный размер которого составляет 36 000 руб. в год. Участие в программе также предполагает возможность налогового вычета в сумме до 52 000 руб. при уплате взносов от 400 000 руб. в год. Правительство планирует привлечь к ней 2 млн человек с общей суммой накоплений до 300 млрд руб., говорил в 2023 г. министр финансов Антон Силуанов.