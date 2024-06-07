Путин представил 10 структурных изменений в развитии России до 2030 года

Путин представил 10 структурных изменений в развитии России до 2030 годаПрезидент также рассказал о том, как планируется их достичь
Президент Владимир Путин назвал 10 ключевых направлений и приоритетов развития России в ближайшие годы. О них он рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, ключевые направления преобразований до начала 2030-х гг. были обозначены в его послании Федеральному собранию этого года. На форуме же президент сказал, что делает акцент на «экономической повестке нашего развития» – «качественных, структурных изменениях, которые идут в нашей стране и которые мы намерены активно, целевым образом поддерживать, объединять вокруг них финансовые, кадровые, организационные ресурсы как на федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях».
Изменение структуры экспорта и импорта России
Путин заявил о поддержке несырьевого экономического экспорта, объем которого к 2030 г. должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 г. Россия готова предлагать другим странам технологические и промышленные партнерства, услуги по подготовке национальных кадров, локализацию производств, технический сервис и т.д.
«Подобный подход к сотрудничеству – на равных, трансфер технологий и компетенций, а не их монополизация – позволяют налаживать более прочные связи между государствами, повышают устойчивость позиций наших компаний на глобальном рынке, дают им возможность работать с иностранными партнерами в долгую», – сказал Путин, отметив, что именно в таком русле действует «Росатом».
Несмотря на санкции Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, сказал Путин: «Так, укрепляются наши отношения со странами Азии (рост 60% с 2020 по 2023 г.), Ближнего Востока (рост в 2 раза), Африки (69%) и Латинской Америки (на 42%). Он напомнил, что на долю дружественных России стран приходится три четверти товарооборота страны.
Требуется укрепление транспортных связей, сказал Путин: развитие Восточного полигона железных дорог, коридора «Север-Юг» и коридора в азово-черноморском направлении. Также, по его словам, важно и развитие Северного морского пути, в перспективе перевозки по нему могут превысить 150 млн т. В рамках Госсовета будет сформирована комиссия по развитию арктических регионов и Севморпути.
Также важно развитие трансграничной платежной инфраструктуры, подчеркнул президент. По его словам, с 2021 по 2023 гг. доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза – до 39%.
Достижение нового качества и содержания экономического роста в России
Путин сказал, что по итогам прошлого года рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал 2024 г. – 5,4%. «В 2023 г., для справки тоже могу уточнить, рост был обеспечен на 45,5% базовыми отраслями, как я сказал. Что это? Обрабатывающие производства, строительство, логистика, связь, сельское хозяйство, обеспечение электроэнергией и другие жилищно-коммунальные услуги. На 61,6% – обеспечивающими отраслями. Это торговля, гостиницы и рестораны, финансы и другие услуги», – сказал президент. Он напомнил, что Россия теперь занимает четвертое место по паритету покупательной способности. По его словам, важно не стоять на месте, а обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу.
Результатом развития экономики предложения должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 г., сказал президент: «Подчеркну: удельный вес импорта должен сокращаться, конечно, не за счет административных, заградительных барьеров, а благодаря собственным конкурентным производствам, готовым обеспечивать внутренние потребности в продукции обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, IT, многих других отраслей». Среди успешных примеров он назвал создание мясной отрасли в России – сейчас страна занимает четвертое место по производству мяса.
«К 2030 г. инвестиции в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 г.», – подчеркнул Путин. По его словам. За последние годы здесь все «получалось хорошо»: «В 2021 г. план роста инвестиций был 4,5%, реально он составил 8,6%. В 2022 г. план – 9,5%, реально – 15,9%. В 2023 г. план – 15,1%, а на самом деле получилось 27,2%, то есть почти в два раза превышает план», – сказал президент.
Для достижения этой цели будет почти в два раза увеличен Фонд развития промышленности, объемы банковского кредитования проектов технологического суверенитета. Причем государство готово разделять риски с инвесторами, отметил Путин. Он попросил правительство и Центробанк предложить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу, причем продумав механизм компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. Кроме того, Путин предложил обсудить законодательное закрепление инвестиционного стандарта.
Новое качество рынка труда
Путин сказал, что сейчас в России рекордно низкая безработица – 2,6%, и если 15 лет назад стоял вопрос, как найти работу, то теперь – где найти кадры. Поэтому стоит задача перенастроить «систему профессионального образования на запросы рынка труда». Будет формироваться прогноз кадровой потребности отечественной экономики, сказал он. К 2030-у г. должна вырасти доля «квалифицированной занятости – то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит, и с большей заработной платой». При этом он отметил, что важны не только молодые кадры, но и опытные специалисты, и тут президент пообещал возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 г.
Повышение эффективности экономики
Путин сказал о необходимости повышения производительности труда, для чего надо увеличивать инвестиции и обновлять предприятия. Россия к 2030 г. должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, что означает установку более 100 000 роботов: «Причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе и такая возможность, безусловно, у нас есть». По его словам, стоит цель к 2030 г. вовлечь в проекты повышения производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы.
«Цифровая платформенная революция»
В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта, отметил президент. По его словам, к 2030 г. предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Через шесть лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение, сказал Путин. Для этого будет предусмотрен ряд мер для поддержки IT-отрасли, в том числе пониженная ставка по налогу на прибыль в 5% для российских IT-компаний, которая будет действовать до 2030 г.
Опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями
«За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП», – сказал Путин. Поэтому будет запущен ряд нацпроектов в сфере технологического суверенитета по таким направлениям, как средства производства и автоматизации, новые материалы, химия, перспективные космические сервисы, энергетические технологии и др., отметил он. По его словам, нужно совершенствовать правовую базу для работы бизнеса, чтобы компании вкладывали средства в перспективные наукоемкие инициативы с большим горизонтом. Путин отметил, что важно обеспечить защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков, в частности, предусмотреть возможность передачи патентов на научные разработки от заказчика к их создателям.
Усиление роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики
Путин сказал, что сейчас в России 6,5 млн субъектов МСП. Он напомнил, что шесть лет назад ставилась цель, чтобы численность занятых в этом секторе была 25 млн – и сейчас эта цель достигнута. По его словам, для МСП важны собственные товарные знаки: в 2023 г. было подано более 143 000 заявок на товарные знаки – в два раза больше, чем в доковидном 2019 г. Путин поручил Госдуме в весеннюю сессию 2024 г. принять федеральный закон о креативной индустрии для поддержки многих региональных брендов.
Важную роль в развитии нового некрупного бизнеса играют маркетплейсы, которые позволяют получать доступ к разным товарам в отдаленных городах и поселках, сказал Путин. Он поручил правительству обратить внимание на эту тему при реализации обновленной стратегии «Почты России» и при формировании национальных проектов.
Раскрытие потенциала регионов России
Путин сказал, что в 2025 г. будут запущены новые нацпроекты и госпрограммы по развитию систем образования и здравоохранения, спорта, культуры, по повышению экологического благополучия городов и сел в России. Он пообещал укреплять экономические возможности регионов. В частности, в правительстве обсуждаются планы переноса головных структур крупнейших корпораций и госкомпаний в регионы. Он привел в пример переезд компании «РусГидро» из Москвы в Красноярск.
Президент также напомнил о создании мастер-планов для городов дальневосточных и арктических регионов. Будут утверждены программы еще для 200 городов, рассказал он. Нужно улучшать инфраструктуру регионов, на что были выделены инфраструктурные бюджетные кредиты – со следующего года их объем будет увеличен: ежегодно они будут расти не менее чем на 250 млрд руб. Также он напомнил, что сейчас начинают списывать две трети ранее выданных бюджетных кредитов. «Что важно: средства, которые освободятся, субъекты Федерации должны будут направить на поддержку инвестиций, включая создание индустриальных парков и инфраструктуры территорий опережающего развития, а также на инфраструктуру: на обновление систем ЖКХ, строительство дорог и мостов, модернизацию общественного транспорта и расселение аварийного жилья, на мероприятия мастер-планов и так далее», – сказал он, добавив, что правительство и регионы должны отработать детали механизма.
Путин также говорил о вовлечении в оборот бесхозных земель, об ипотечном кредитовании. Он напомнил, что льготную ипотеку под 6% годовых могут получить все семьи, где есть дети в возрасте до шести лет. Президент предложил распространить такую же ставку на покупку жилья в малых городах и в регионах, где объем жилищного строительства недостаточен, – для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок несовершеннолетний. Такие же условия будут действовать во всех регионах для семей, которые хотят построить свои дома. По словам Путина, правительство должно запустить такие программы с 1 июля 2024 г.
Еще один приоритет в долгосрочной перспективе – развитие туризма, подчеркнул Путин. К 2030 г. доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до 5%, а число поездок по России с размещением в гостиницах должно вырасти до 140 млн.
Снижение бедности, сокращение неравенства, рост доходов российских семей
«На решение этой задачи должны работать все инструменты, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты», – сказал Путин. Главный же инструмент, по его словам, это обеспечение опережающего роста зарплат. Если сейчас в Конституции прописано, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум, то в дальнейшем он будет привязан к общему росту зарплат в экономике, подчеркнул президент.
«Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 г. МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом он превысит 22 000 руб. в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 г. МРОТ составлял не менее 35 000 руб. в месяц», – сказал Путин.
Повышение качества жизни российских семей
По словам Путина, среди мер, которые должны быть направлены на достижение этой цели: поддержка рождаемости и многодетных семей, защита материнства и детства, повышение доступности системы долгосрочного ухода для пожилых людей и инвалидов, улучшение систем образования и здравоохранения, качество среды для жизни. А результатом должно стать увеличение продолжительности жизни, сказал он.