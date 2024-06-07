Путин представил 10 структурных изменений в развитии России до 2030 года

Президент также напомнил о создании мастер-планов для городов дальневосточных и арктических регионов. Будут утверждены программы еще для 200 городов, рассказал он. Нужно улучшать инфраструктуру регионов, на что были выделены инфраструктурные бюджетные кредиты – со следующего года их объем будет увеличен: ежегодно они будут расти не менее чем на 250 млрд руб. Также он напомнил, что сейчас начинают списывать две трети ранее выданных бюджетных кредитов. «Что важно: средства, которые освободятся, субъекты Федерации должны будут направить на поддержку инвестиций, включая создание индустриальных парков и инфраструктуры территорий опережающего развития, а также на инфраструктуру: на обновление систем ЖКХ, строительство дорог и мостов, модернизацию общественного транспорта и расселение аварийного жилья, на мероприятия мастер-планов и так далее», – сказал он, добавив, что правительство и регионы должны отработать детали механизма.