Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите по Украине
Мексика и Никарагуа не будут участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство Мексики в РФ и МИД Никарагуа.
В мексиканском диппредставительстве отметили, что получили приглашение на саммит, но отказались от участия. Там подчеркнули, что Мексика выступает за мирное урегулирование, но ждет переговоров, в которых будут участвовать обе стороны конфликта. При этом в МИД Швейцарии газете сообщили, что большинство латиноамериканских стран все же подтвердили свое участие в саммите.
В МИД Никарагуа назвали предстоящую конференцию «политическим фарсом». В ведомстве заявили, что у этой инициативы «нет цели найти путь к миру», но есть цель «предъявить России очередной ультиматум».
Кроме того, от участия в мирном саммите отказался и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес пояснил «Известиям», что за столом переговоров должны быть представлены позиции обеих сторон. При этом, отметил он, Бразилия не пытается выступить в качестве посредника, но хочет поспособствовать диалогу.
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. «Известия» же пишут, что на саммит намерены приехать представители только 80 стран, большинство из них – члены западной коалиции, включая страны НАТО и ЕС.
Россию на конференцию не позвали. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной.