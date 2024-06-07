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Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите по Украине

Ведомости

Мексика и Никарагуа не будут участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство Мексики в РФ и МИД Никарагуа.

В мексиканском диппредставительстве отметили, что получили приглашение на саммит, но отказались от участия. Там подчеркнули, что Мексика выступает за мирное урегулирование, но ждет переговоров, в которых будут участвовать обе стороны конфликта. При этом в МИД Швейцарии газете сообщили, что большинство латиноамериканских стран все же подтвердили свое участие в саммите.

В МИД Никарагуа назвали предстоящую конференцию «политическим фарсом». В ведомстве заявили, что у этой инициативы «нет цели найти путь к миру», но есть цель «предъявить России очередной ультиматум».

Кроме того, от участия в мирном саммите отказался и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес пояснил «Известиям», что за столом переговоров должны быть представлены позиции обеих сторон. При этом, отметил он, Бразилия не пытается выступить в качестве посредника, но хочет поспособствовать диалогу. 

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. «Известия» же пишут, что на саммит намерены приехать представители только 80 стран, большинство из них – члены западной коалиции, включая страны НАТО и ЕС.

Россию на конференцию не позвали. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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