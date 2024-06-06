СМИ: президент Аргентины не поедет на конференцию по Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей решил сократить свое европейское турне и не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, также он не поедет на саммит G7 в Италии. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, решение связано с тем, что президент хочет быть в стране во время национальных праздников 17 и 20 июня – Национального дня латиноамериканской свободы и Дня флага, а уже потом отправиться в Европу.
К участию в саммите G7 Милея пригласила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во Франции должны была состояться встреча президента Аргентины и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского пишет, что по данным на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. Россию на мероприятие не пригласили. США на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан. Французское агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец 5 июня сообщило, что Макрон примет участие в конференции.
МИД Китая дал понять, что, вероятно, страна не будет отправлять на саммит своих представителей. Президент ЮАР Сирил Рамафоса также отказался от участия. По информации СМИ, на мероприятии не будет и представителей Саудовской Аравии.