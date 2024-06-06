Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

СМИ: президент Аргентины не поедет на конференцию по Украине

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей решил сократить свое европейское турне и не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, также он не поедет на саммит G7 в Италии. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, решение связано с тем, что президент хочет быть в стране во время национальных праздников 17 и 20 июня – Национального дня латиноамериканской свободы и Дня флага, а уже потом отправиться в Европу.

К участию в саммите G7 Милея пригласила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во Франции должны была состояться встреча президента Аргентины и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского пишет, что по данным на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. Россию на мероприятие не пригласили. США на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан. Французское агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец 5 июня сообщило, что Макрон примет участие в конференции.

МИД Китая дал понять, что, вероятно, страна не будет отправлять на саммит своих представителей. Президент ЮАР Сирил Рамафоса также отказался от участия. По информации СМИ, на мероприятии не будет и представителей Саудовской Аравии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных