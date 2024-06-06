СМИ: президент Аргентины не поедет на конференцию по Украине

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского пишет, что по данным на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. Россию на мероприятие не пригласили. США на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан. Французское агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец 5 июня сообщило, что Макрон примет участие в конференции.