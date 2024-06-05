Макрон на саммите в Швейцарии может объявить о расширении поддержки Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, пишет французское агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
На саммите Париж может объявить о расширении поддержки Украины в «политическом и дипломатическом планах».
Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом.
4 июня Bloomberg со ссылкой на проект документа писал, что целью конференции является найти способы привлечь российских официальных лиц к переговорам на основе трех пунктов из мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным агентства, речь идет о пунктах о недопустимости угрозы применения ядерного оружия, освобождении военнопленных, а также обеспечении продовольственной безопасности.
Россию на конференцию не пригласили, говорится на сайте МИД Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отказ некоторых стран от присутствия на предстоящей в Швейцарии конференции по Украине объясняется их нежеланием напрасно тратить время.