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Макрон на саммите в Швейцарии может объявить о расширении поддержки Украины

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, пишет французское агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

На саммите Париж может объявить о расширении поддержки Украины в «политическом и дипломатическом планах».

Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом.

4 июня Bloomberg со ссылкой на проект документа писал, что целью конференции является найти способы привлечь российских официальных лиц к переговорам на основе трех пунктов из мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным агентства, речь идет о пунктах о недопустимости угрозы применения ядерного оружия, освобождении военнопленных, а также обеспечении продовольственной безопасности.

Россию на конференцию не пригласили, говорится на сайте МИД Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отказ некоторых стран от присутствия на предстоящей в Швейцарии конференции по Украине объясняется их нежеланием напрасно тратить время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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