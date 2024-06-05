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В Кремле согласны с доводами партии UDC об участии РФ в саммите по Украине

Ведомости

В Кремле согласны с аргументацией крупнейшей партии Швейцарии – «Швейцарской народной партии» (UDC) – о необходимости участия российской стороны в конференции по ситуации на Украине в Бюргенштоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в связи с ситуацией на Украине Швейцария изрядно потеряла свой нейтралитет и все больше солидаризировалась с Западом.

«Я не могу комментировать, это внутреннее дело самой конфедерации. Это не наше дело. Но то, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно», – добавил представитель Кремля.

4 июня UDC призвала сделать все возможное, чтобы российская сторона приняла участие в конференции по ситуации на Украине в Бюргенштоке. В партии считают, что отказ России от участия в конференции стал следствием поспешного решения Федерального совета Швейцарии занять чью-либо сторону в конфликте на Украине, а также следствием принятия Швейцарией санкций ЕС. Там также отметили, что все стороны конфликта должны быть вовлечены в процесс и не должно создаваться впечатление, что Швейцария организует конференцию только для сторон, выступающих против России.

Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом. Россию на конференцию не приглашали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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