В Кремле согласны с доводами партии UDC об участии РФ в саммите по Украине

4 июня UDC призвала сделать все возможное, чтобы российская сторона приняла участие в конференции по ситуации на Украине в Бюргенштоке. В партии считают, что отказ России от участия в конференции стал следствием поспешного решения Федерального совета Швейцарии занять чью-либо сторону в конфликте на Украине, а также следствием принятия Швейцарией санкций ЕС. Там также отметили, что все стороны конфликта должны быть вовлечены в процесс и не должно создаваться впечатление, что Швейцария организует конференцию только для сторон, выступающих против России.