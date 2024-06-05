В Кремле согласны с доводами партии UDC об участии РФ в саммите по Украине
В Кремле согласны с аргументацией крупнейшей партии Швейцарии – «Швейцарской народной партии» (UDC) – о необходимости участия российской стороны в конференции по ситуации на Украине в Бюргенштоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в связи с ситуацией на Украине Швейцария изрядно потеряла свой нейтралитет и все больше солидаризировалась с Западом.
«Я не могу комментировать, это внутреннее дело самой конфедерации. Это не наше дело. Но то, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно», – добавил представитель Кремля.
4 июня UDC призвала сделать все возможное, чтобы российская сторона приняла участие в конференции по ситуации на Украине в Бюргенштоке. В партии считают, что отказ России от участия в конференции стал следствием поспешного решения Федерального совета Швейцарии занять чью-либо сторону в конфликте на Украине, а также следствием принятия Швейцарией санкций ЕС. Там также отметили, что все стороны конфликта должны быть вовлечены в процесс и не должно создаваться впечатление, что Швейцария организует конференцию только для сторон, выступающих против России.
Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом. Россию на конференцию не приглашали.